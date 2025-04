Il contesto della vicenda

Il mondo dello spettacolo italiano è nuovamente scosso da una controversia che coinvolge Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè e il nuotatore Manuel Bortuzzo. Dopo la condanna per stalking di Lucrezia, che ha ricevuto una pena di un anno e otto mesi con sospensione, la situazione si complica ulteriormente. Le sorelle Selassiè, Clarissa e Jessica, hanno deciso di intraprendere azioni legali contro Bortuzzo, accusandolo di diffamazione per le dichiarazioni rilasciate durante la sua ospitata a Verissimo.

Le dichiarazioni di Bortuzzo e la reazione di Lulù

Durante l’intervista, Bortuzzo ha ribadito la sua versione dei fatti, sostenendo che la relazione con Lucrezia fosse stata breve e problematica. Tuttavia, Lucrezia ha contestato queste affermazioni, affermando che la verità non è stata completamente rivelata e che la loro relazione è durata più a lungo di quanto dichiarato. La principessa ha chiesto un diritto di replica, sottolineando che le parole di Bortuzzo non corrispondono alla realtà. Il suo avvocato ha dichiarato che le affermazioni fatte in trasmissione potrebbero configurarsi come diffamazione, aggiungendo che l’episodio di Latina è stato descritto in modo errato e che ci sono prove a sostegno della loro posizione.

Le implicazioni legali e la strategia delle sorelle Selassiè

Il legale delle Selassiè ha confermato che le sorelle hanno intenzione di procedere con la denuncia, ritenendo che le affermazioni di Bortuzzo siano state false e dannose. La questione si complica ulteriormente, poiché Lucrezia, pur essendo stata condannata, sta preparando un appello per cercare di ribaltare la sentenza. La strategia legale delle sorelle si basa sulla convinzione che le dichiarazioni di Bortuzzo abbiano avuto un impatto negativo sulla loro reputazione e che ci siano gli estremi per un’azione legale. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato che Jessica Selassiè ha confermato l’intenzione di denunciare Bortuzzo, segnalando un possibile cambio di avvocato per gestire la situazione.

Il futuro della vicenda e le reazioni del pubblico

La controversia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, con molti che si schierano da una parte o dall’altra. Mentre alcuni sostengono Lucrezia e le sue sorelle, altri difendono Bortuzzo, ritenendo che le sue dichiarazioni siano state legittime. La questione solleva interrogativi sulla verità e sulla percezione pubblica, in un contesto in cui le relazioni tra personaggi pubblici possono rapidamente trasformarsi in battaglie legali. La situazione rimane tesa, con l’attesa di ulteriori sviluppi sia sul fronte legale che mediatico.