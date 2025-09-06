Il mondo del calcio è rimasto col fiato sospeso dopo la notizia dell’incidente in bicicletta che ha coinvolto Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain. Conosciuto non solo per le sue doti tattiche e i successi sul campo, ma anche per la passione per lo sport e le lunghe pedalate nel tempo libero, il tecnico spagnolo è ora costretto a fermarsi.

Ecco come sta.

Luis Enrique: passione per il ciclismo e precedenti sportivi

L’incidente ha colto di sorpresa i tifosi e lo stesso club, nonostante Luis Enrique sia da sempre un grande appassionato di ciclismo e running. Nel tempo libero, il tecnico spagnolo percorre regolarmente molti chilometri in bicicletta e in passato ha preso parte a diverse Gran Fondo, oltre a competizioni internazionali di mountain bike. Questa passione, praticata con costanza negli anni, ha purtroppo avuto come conseguenza la brutta caduta che ora lo costringe a fermarsi per recuperare.

Luis Enrique coinvolto in un incidente in bicicletta: il PSG aggiorna sulle sue condizioni

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un grave incidente in bicicletta che gli ha provocato una frattura alla clavicola. L’allenatore dovrà sottoporsi nelle prossime ore a un intervento chirurgico per risolvere l’infortunio riportato durante la rovinosa caduta.

La partecipazione di Luis Enrique alla partita di Ligue 1 contro il Lens, in programma sabato 14 settembre, resta quindi incerta, così come quella al debutto in Champions League contro l’Atalanta di Ivan Juric, previsto tre giorni più tardi al Parco dei Principi.