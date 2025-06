Il PSG ha conquistato la Champions League superando l’Inter in finale, ma a fare notizia non è stato solo il risultato. Durante la premiazione, Luis Enrique ha compiuto un gesto di grande signorilità nei confronti degli avversari, attirando l’attenzione per il suo fair play.

Luis Enrique: la Champions con il PSG e quel gesto per Xana

Dopo la netta sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l’Inter ha concluso una stagione difficile, segnando una delle più pesanti battute d’arresto nella storia del club.

Per Luis Enrique, allenatore del PSG, il trionfo ha avuto un significato profondo e personale. Durante la premiazione, ha indossato una maglietta con un disegno in ricordo della figlia Xana, scomparsa nel 2019 a causa di un tumore osseo. Questo gesto ha commosso molti, ricordando un momento nel 2015, quando, dopo la vittoria della Champions con il Barcellona, Xana entrò in campo con lui per piantare la bandiera catalana. Luis Enrique ha mantenuto la promessa fatta prima della finale: “Voglio piantare la bandiera del PSG con Xana“. Per lui, Xana continua a essere una presenza viva e costante nella sua vita.

Champions, il gesto di Luis Enrique ai giocatori dell’Inter mentre alza la coppa

Un gesto di rara eleganza ha segnato il finale della serata di gloria per il Paris Saint-Germain. Al termine della schiacciante vittoria per 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League, l’allenatore asturiano Luis Enrique si è distinto per un comportamento che ha colpito per sobrietà e rispetto.

Mentre la sua squadra esplodeva di gioia sul palco della premiazione, lui si è leggermente defilato dal gruppo per rivolgere un applauso sincero ai calciatori nerazzurri, visibilmente provati dalla sconfitta. Un riconoscimento silenzioso, ma eloquente, che ha confermato ancora una volta il profilo umano del tecnico, oltre quello professionale.

In conferenza stampa, il tecnico ha poi dedicato parole di grande stima all’Inter, sottolineando pubblicamente il comportamento esemplare della squadra avversaria. Ha elogiato lo staff, i giocatori e l’intero ambiente nerazzurro per l’atteggiamento tenuto durante la cerimonia, sottolineando come abbiano atteso con compostezza la premiazione del PSG, restando presenti anche durante i festeggiamenti. Secondo lui, un comportamento che rappresenta un esempio educativo, soprattutto per i più giovani.