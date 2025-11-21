L'Unione Europea e il suo ruolo nel processo di pace a Gaza: strategie e sfide

Recentemente, l’Unione Europea ha manifestato l’intenzione di avere un ruolo attivo nel processo di pace riguardante Gaza. Questo impegno è stato reso evidente nel corso di un incontro del Gruppo Donatori per la Palestina, svoltosi a Bruxelles. Tuttavia, molti critici mettono in discussione l’efficacia di tali sforzi, sostenendo che l’UE si sta muovendo troppo lentamente e senza una strategia chiara.

Il tentativo di influenzare il processo di pace

Il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’incontro del Gruppo Donatori con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricostruzione palestinese e cercare di ottenere una certa influenza sulla pace a Gaza. L’UE punta a diventare parte del Board of Peace istituito da Donald Trump, il quale ha come scopo la supervisione della disarmonia di Hamas e della ricostruzione di Gaza.

Le ambizioni dichiarate

“Desideriamo essere protagonisti,” ha affermato Dubravka Šuica, Commissario per il Mediterraneo, durante la riunione. Tuttavia, molti legislatori europei contestano questa aspirazione, avvertendo che l’UE non ha ancora dimostrato di avere una reale influenza. Anders Vistisen, membro del gruppo dei Patriots, ha commentato che l’incontro è solo un evento simbolico, sottolineando come l’UE abbia investito miliardi di euro nei progetti palestinesi senza ottenere stabilità o responsabilità.

Critiche alla strategia dell’Unione Europea

Secondo diversi osservatori, la presenza degli Stati Uniti è predominante nel definire le dinamiche politiche e di sicurezza a Gaza, relegando l’Unione Europea a un ruolo di semplice spettatore. “Finché Bruxelles agirà come una cassa di pagamento senza una strategia coerente o un leverage politico, rimarrà ai margini del processo,” ha dichiarato Vistisen.

Credibilità in declino

Hanna Jalloul, eurodeputata del gruppo dei Socialisti e Democratici, ha evidenziato come l’inerzia dell’UE di fronte alle violenze in corso a Gaza abbia minato la sua credibilità. In risposta a una domanda sulla possibilità che l’incontro potesse realmente modificare la posizione dell’UE nel conflitto, Jalloul ha semplicemente riso, affermando che “sognare è gratis.”

Il futuro della cooperazione con l’Autorità Palestinese

Durante l’incontro, circa 60 delegazioni da diversi paesi europei e mediorientali hanno partecipato, ma si è notato che l’UE ha essenzialmente riproposto le sue attività senza introdurre idee innovative per la governance o la ricostruzione di Gaza. Nonostante questo, l’Unione Europea ha annunciato un ulteriore impegno di 82 milioni di euro a favore dell’Autorità Palestinese, portando il totale per quest’anno a 88 milioni.

Il ruolo storico dell’UE

Tradizionalmente, l’UE è stata il principale donatore globale dell’Autorità Palestinese, la quale controlla la Cisgiordania e dovrebbe avere un ruolo nella futura amministrazione di Gaza. Tuttavia, il potere e l’influenza dell’UE sono diminuiti negli ultimi anni, a causa di accuse di corruzione e di una governance debole. Il presidente dell’Autorità, Mahmoud Abbas, ha compiuto 90 anni la scorsa settimana, segnando un periodo di stagnazione.

La Šuica ha sottolineato che il supporto dell’Unione è strettamente legato all’agenda di riforma dell’Autorità Palestinese, considerando queste riforme fondamentali per una soluzione a due stati. In un briefing prima della conferenza, un funzionario dell’UE ha affermato che sostenere l’Autorità Palestinese è il modo migliore per garantire un ruolo europeo nel futuro di Gaza.

Con l’Unione Europea che cerca di ritagliarsi uno spazio nel processo di pace a Gaza, le critiche sul suo approccio e la sua efficacia rimangono forti. Le sfide politiche e sociali della regione richiedono una strategia chiara e un impegno reale, che al momento sembra ancora distante.