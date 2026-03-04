Lutnick davanti al comitato: chiarire i rapporti con Jeffrey Epstein

Howard Lutnick ha concordato un'intervista trascritta con il comitato della Camera per spiegare il suo rapporto con Jeffrey Epstein e rispondere alle domande emerse dai documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia

La vicenda che riguarda i contatti tra Howard Lutnick, attuale segretario al Commercio, e il defunto finanziere Jeffrey Epstein ha assunto una nuova fase dopo che Lutnick ha acconsentito a fornire una testimonianza trascritta al comitato della Camera che indaga su Epstein.

La decisione di Lutnick arriva mentre emergono documenti che sembrano mostrare una relazione più prolungata di quanto il segretario avesse in precedenza descritto pubblicamente, con implicazioni politiche e mediatiche che il comitato vuole chiarire.

Perché il comitato vuole una dichiarazione

Il presidente del panel, il deputato James Comer, ha reso noto che Lutnick si è proattivamente offerto di collaborare con gli investigatori fornendo una intervista trascritta. Il comitato, ufficialmente chiamato House Committee on Oversight and Government Reform, cerca di ricostruire la rete di contatti e di comprendere la portata delle frequentazioni di Epstein con figure pubbliche e private.

Il contesto è alimentato da rilasci di documenti del Dipartimento di Giustizia che indicano scambi e incontri successivi a un episodio nel 2005 che Lutnick aveva descritto come motivo per interrompere i contatti. In particolare, i documenti suggeriscono che i rapporti tra Lutnick ed Epstein sono proseguiti per anni, inclusa una visita a Little Saint James, l’isola privata del finanziere, che Lutnick ha poi ammesso di aver effettuato.

La posizione di Lutnick

Lutnick, citato da alcune fonti giornalistiche, ha ribadito di non aver commesso illeciti e ha espresso la volontà di chiarire i fatti. La scelta di sottoporsi a una intervista trascritta appare volta a fornire risposte documentate e a ridurre le ambiguità sorte dopo la diffusione dei file giudiziari.

Altri nomi al centro dell’indagine

Il comitato ha inviato richieste formali anche ad altre personalità che sarebbero in grado di fornire elementi utili alle indagini. Tra i destinatari delle lettere ci sono figure come Bill Gates, Leon Black e Kathryn Ruemmler, tutti invitati a presentare dichiarazioni scritte circa la loro conoscenza delle attività di Epstein.

Questi soggetti hanno più volte negato comportamenti scorretti o la consapevolezza degli abusi attribuiti a Epstein. Tuttavia, il comitato intende verificare ricostruzioni e testimonianze per delineare con precisione le relazioni e gli eventuali schemi di connivenza o superficialità nella gestione delle frequentazioni.

La strategia investigativa del comitato

L’approccio adottato dal comitato combina acquisizione di documenti giudiziari, richieste di testimonianze trascritte e audizioni pubbliche. L’obiettivo dichiarato è di ottenere una mappa accurata dei rapporti di Epstein, sia con figure private sia con esponenti pubblici, per valutare responsabilità e omissioni.

Le audizioni dei Clinton e il contesto politico

Recentemente anche l’ex presidente Bill Clinton e Hillary Clinton sono stati sentiti dal comitato per rispondere a domande sugli incontri avuti con Epstein. Bill Clinton ha affermato di non aver notato comportamenti sospetti durante i suoi rapporti con il finanziere, mentre Hillary Clinton ha dichiarato di non ricordare incontri né di aver viaggiato sui mezzi o visitato le proprietà associate a Epstein.

Queste audizioni mostrano come il fascio d’indagine si estenda a figure di grande rilievo pubblico, rendendo il lavoro del comitato molto sensibile dal punto di vista politico e mediatico. La decisione di Lutnick di collaborare potrebbe

Implicazioni e possibili sviluppi

La testimonianza di Lutnick potrebbe contribuire a chiarire discrepanze tra dichiarazioni pubbliche e documentazione ufficiale. Se emergeranno discrepanze significative, il comitato potrebbe decidere ulteriori passi investigativi, che vanno da richieste di documentazione aggiuntiva a audizioni supplementari di altri testimoni.

La disponibilità di Howard Lutnick a fornire una dichiarazione trascritta rappresenta un passaggio importante nell’inchiesta parlamentare su Jeffrey Epstein. In un quadro segnato da documenti giudiziari e da molteplici testimonianze, il comitato cerca di mettere ordine tra versioni contraddittorie e fatti documentati.

Resta da vedere in che misura la testimonianza di Lutnick contribuirà a definire l’insieme delle responsabilità o se produrrà ulteriori quesiti. Quel che è certo è che il processo di chiarimento prosegue, con l’obiettivo di offrire al pubblico una ricostruzione solida e corroborata dei rapporti attorno alla figura di Jeffrey Epstein.