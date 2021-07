M5S: documento attivisti, 'statuto Conte illegittimo, 18 motivi per votare No' (3)

(Adnkronos) – All'interno dello statuto, fanno poi notare gli autori del documento, "è prevista la possibilità del capo politico (chiamato presidente) e del Comitato di garanzia di procedere all'assunzione di quote o partecipazione in enti o società, costituite o costituende con i fondi del MoVimento 5 Stelle con il forte rischio che vengano create aziende parallele dove assumere amici e parenti".

Gli attivisti dissidenti, infine, parlano di "contenuti ambigui e cancellazione di battaglie storiche". Nello statuto, scrivono, "non viene fatta chiarezza sul limite dei 2 mandati, che è uno dei pilastri del MoVimento 5 Stelle" e "vengono cancellati i meet-up e i gruppi degli attivisti": "Imporre il numero minimo di 50 componenti per costituire un gruppo taglia, infatti, le gambe agli attivisti dei piccoli e medi comuni che in tanti anni hanno contribuito volontariamente e gratuitamente con il loro attivismo nelle migliaia di piccole realtà cittadine che sono state il cuore pulsante del MoVimento in tutti questi anni".

(di Antonio Atte)