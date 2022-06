Madrid, 29 giu. (askanews) – Dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulle presunte ingerenze di Mario Draghi nelle dinamiche del M5s, “il governo non rischia”. Lo ha detto lo stessso presidente del Consiglio, in un punto stampa a margine del summit Nato in corso a Madrid.

“Ci siamo parlati con Conte poco fa, lo avevo cercato, poi mi ha richiamato lui. Ci risentiamo domani per rivederci al più presto”, ha riferito Draghi.