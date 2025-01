Parigi, nuova collocazione per la Gioconda al Louvre: l'annuncio di Emmanuel ...

La Gioconda sarà esposta in una nuova sala al Louvre con accesso separato per migliorare l’esperienza dei visitatori: l'annuncio ufficiale di Macron

In seguito a una lettera pubblicata sulla testata francese Le Parisien, in cui il presidente del Louvre, Laurence Des Cars, aveva evidenziato una serie di criticità legate al museo, con particolare attenzione alla sala che ospita la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, è arrivato l’annuncio ufficiale di Emmanuel Macron.

Macron e l’annuncio sulla Gioconda

Il presidente francese ha annunciato che la Gioconda verrà esposta in una nuova sala del Louvre, con un accesso indipendente rispetto al resto del Museo.

Con il progetto Nouvelle Renaissance si prevede la realizzazione di un nuovo grande ingresso lungo il colonnato di Perrault, situato nella parte orientale del Museo. L’attuale ingresso della Piramide, ideato durante la presidenza di François Mitterrand, era stato progettato per accogliere 4 milioni di visitatori, ma con l’affluenza annuale salita a 9 milioni, si rende necessario un accesso aggiuntivo. Per questo, è stato annunciato un concorso internazionale per sviluppare il nuovo progetto, con completamento previsto entro il 2031.

L’annuncio di Macron è giunto una settimana dopo la pubblicazione su Le Parisien di una lettera riservata che la direttrice del Louvre, Laurence des Cars, aveva inviato alla ministra della Cultura, Rachida Dati. Venivano segnalate diverse criticità strutturali e logistiche del museo, richiedendo il supporto dello Stato per affrontarle. Macron nel suo annuncio ha sottolineato che il piano di ristrutturazione era in preparazione da mesi, sviluppato in collaborazione con la direzione del museo.

Il costo del nuovo progetto di Macron per la Gioconda

Per il progetto sarà indetto un concorso di architettura, con l’obiettivo di completare l’opera entro il 2031, anno in cui il Louvre prevede di accogliere fino a 12 milioni di visitatori l’anno rispetto ai 9 milioni attuali. Il costo complessivo del piano, che si svilupperà nell’arco di circa dieci anni, sarebbe stimato tra i 700 e gli 800 milioni di euro, come riportato da BfmTv.