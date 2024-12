La modella Madalina Ghenea perseguitata per anni: inizia il processo per stal...

Oggi, 17 dicembre, inizia il processo per stalking a carico di Ionela Bursuc, una donna di 45 anni residente a Limbiate, accusata di aver perseguitato e molestato la modella Madalina Ghenea per anni.

Madalina Ghenea vittima di stalking: il processo

Per anni, Madalina Ghenea sarebbe stata oggetto di minacce e molestie, subite attraverso commenti offensivi pubblicati ripetutamente sul suo profilo Instagram e inviati anche ai suoi contatti social, tra cui familiari, amici e collaboratori.

“Quando denunciavo non sapevo se stavo denunciando una donna o un uomo, mi sconvolge il fatto che si tratti di una donna“, ha aggiunto la modella prima dell’interrogatorio.

I commenti non si limitavano a critiche sul suo aspetto fisico, come le “labbra rifatte”, ma includevano anche frasi minacciose come “ricordati che devi morire“, accompagnate da emoticon di una bara. Inoltre, la stalker, sempre secondo la querela, avrebbe assunto costantemente informazioni sugli impegni e sugli spostamenti dell’attrice.

Per questo motivo, la modella e attrice romena Madalina Diana Ghenea si costituirà parte civile all’udienza preliminare che si terrà davanti al gup di Milano, Roberto Grepaldi, nei confronti della donna.

Madalina Ghenea vittima di stalking: la denuncia

Era stata la stessa Madalina Ghenea, nel giugno 2021, a sporgere denuncia contro la donna, accusata di averla perseguitata sui social per mesi, costringendola a cambiare le proprie abitudini a causa delle paure per la sua sicurezza e quella dei suoi familiari.

“Dopo tanti anni e tante denunce questa persona è stata identificata e oggi è la prima volta che la incontro“, ha concluso l’attrice.

L’udienza è stata aggiornata al prossimo 28 gennaio per repliche e decisione se mandare o meno a processo la donna che ha sempre respinto le accuse.