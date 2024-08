Maddalena Corvaglia, in queste ore, è apparsa su Instagram con un video-sfogo: non ha dichiarato apertamente il destinatario del suo messaggio, ma i follower hanno trovato molti punti in comune con il caso dell’atleta algerina intersessuale Imane Khelif, ammessa dal Cio alle Olimpiadi.

Il video di Maddalena Corvaglia

“Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che direzione stiamo andando? Dove ci porterà tutto questo?”.

Queste le parole dell’ex velina che, alla fine del video, aggiunge:

“Dobbiamo fare attenzione perché la domanda a questo punto non è più se sia giusto o sbagliato, la domanda da porsi è: quale sarà il limite? Prova a pensarci: non c’è un limite! Fermiamo questa follia ora”.

Le polemiche dopo il video di Maddalena Corvaglia

Il video della Corvaglia ha creato molte polemiche. Dunque, sotto al video sono moltissimi i commenti e in alcuni viene duramente attaccata anche con attacchi e battute non troppo velati.

“Questa tua uscita per quanto mi riguarda è persa in partenza perché Imane non è un uomo che si identifica in una donna, ma è una donna a tutti gli effetti. Quindi, tutto ciò che dici, non ha senso”.

Il gesto di Maddalena Corvaglia dopo il video

Dopo neanche un’ora dalla pubblicazione Corvaglia ha deciso di cancellare tutti i commenti e di rendere il post chiuso. Inoltre, rimossa anche la story con il suo intervento sul crollo delle Borse: “In tre anni hanno ridotto il Paese così”.