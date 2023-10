Mafia, maxi sequestro della Gdf: confiscati beni per circa 100 milioni

Guai per il clan mafioso Scalisi di Adrano a causa di una maxi operazione di sequestro portata avanti dalla Guardia di finanza ai danni di due persone. Le indagini riguardano nello specifico due imprenditori che sarebbero legati ad un’articolazione locale di questo clan e toccano un totale di quattro regioni italiane.

Mafia, il sequestro della Gdf: l’operazione

I due imprenditori in questione sarebbero collegati proprio al clan mafioso Scalisi, un’articolazione locale della famiglia Laudani di Catania. La sezione Misure di prevenzione del Tribunale etneo ha emesso nella giornata di ieri, giovedì 5 ottobre, un provvedimento su richiesta della locale Dda (la direzione distrettuale antimafia). L’operazione di sequestro dei beni è già iniziata ed è messa in pratica da un totale di 50 finanzieri di Catania e dello Scinco di Roma.

Mafia, il sequestro della Gdf: la confisca

Ai due imprenditori sono già stati sequestrati beni per quasi 100 milioni di euro – precisamente 98 milioni – nell’operazione che non tocca solo l’area della Sicilia, ma anche del Lazio, della Lombardia e del Veneto. Fondamentale, in questo senso, anche l’aiuto dei comandi provinciali di Mantova, Milano, Monza, Roma e Verona.