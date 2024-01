Mafia: Musumeci, 'Beppe Alfano non faceva sconti a nessuno, ha pagato con la vita'

Mafia: Musumeci, 'Beppe Alfano non faceva sconti a nessuno, ha pagato co...

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – “Ricorre oggi il trentunesimo anniversario dell'uccisione del giornalista siciliano Beppe Alfano, al quale mi legava una sincera amicizia e un sodalizio politico. Era uno "scomodo" perché non faceva sconti a nessuno. Una scelta, quella di volere fornire un’informazione libera e democratica, che Alfano ha pagato con la vita. Ricordarlo significa sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e sul ruolo fondamentale della stampa libera, e rendere omaggio alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita proprio per questo modello di giornalismo”. Lo scrive sui social il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.