Mafia: Provenzano, 'verità mancanti su Piersanti Mattarella ancora ferita aperta'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – "Oggi a Palermo per ricordare Piersanti Mattarella. A 46 anni dall’omicidio, i pezzi di verità che mancano rappresentano una ferita ancora aperta per la nostra democrazia. Nelle scorse settimane, lo storico Miguel Gotor ha ricostruito le trame mafiose, neofasciste, delle massonerie occulte e il contesto internazionale in cui matura l’assassinio di una figura che ha incarnato una stagione di reale cambiamento, in una Regione Siciliana che voleva con “carte in regola” e con una proiezione sempre più nazionale.

Ne parleremo il 5 febbraio, alla Camera dei deputati, insieme all’autore, con Fiorenza Sarzanini, Giovanni Salvi e Rosy Bindi". Così in una nota Peppe Provenzano, membro della Commissione antimafia e della segreteria nazionale Pd.