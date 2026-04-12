Magyar trionfa in Ungheria e chiede lo sblocco dei fondi Ue

Il 12 aprile 2026 Peter Magyar ha conseguito una vittoria netta in Ungheria, annunciando visite a Varsavia e Bruxelles per riaprire i canali con l'UE e riaffermare il ruolo del Paese nella Nato

Il 12 aprile 2026 ha segnato una svolta nella politica ungherese: il leader del partito Tisza, Peter Magyar, ha celebrato una vittoria che pone fine al lungo ciclo guidato da Viktor Orban. Sul palco allestito in piazza Batthyany a Budapest, Magyar ha ribadito l’intenzione di collocare nuovamente l’Ungheria come partner affidabile dell’Unione europea e della Nato, annunciando che il suo primo viaggio all’estero sarà a Varsavia e che subito dopo si recherà a Bruxelles per chiedere lo sblocco dei fondi Ue.

La vittoria è arrivata in un clima segnato da turni di spoglio serrati, proiezioni in rapida evoluzione e contestazioni reciproche sulle pratiche di voto. Nonostante le tensioni sollevate durante la giornata elettorale, il passaggio di consegne è stato accompagnato da ammissioni di sconfitta e messaggi di congratulazioni, che aprono la strada a una fase di negoziazione sia interna sia con le istituzioni europee.

I numeri del voto e la conferma della maggioranza

Nel corso della serata elettorale le proiezioni hanno offerto un quadro progressivamente più netto a favore di Tisza. Con lo scrutinio al 72,44% le stime assegnavano al partito di Magyar 138 seggi, oltre la soglia dei 133 necessari per ottenere la maggioranza dei due terzi in Parlamento; in quel quadro il Fidesz si attestava su 54 seggi. A diversi livelli di conteggio si sono registrate variazioni delle proiezioni: con circa il 45,71% dei voti elaborati Tisza era accreditata di 135 seggi, mentre con il 37% la stima saliva a 132 seggi. Questi numeri hanno consolidato l’idea di una vittoria ampia e non di un esito risicato.

Proiezioni e dinamiche dello spoglio

Le rilevazioni parziali durante la giornata mostravano valori percentuali in costante miglioramento per il partito di opposizione: in alcune fasi Tisza si è attestata intorno al 52% delle preferenze a fronte di una forbice per Fidesz che variava tra il 38% e il 42% a seconda dei campioni elaborati. L’ufficio elettorale nazionale ha fornito aggiornamenti sequenziali che hanno trasformato una prima incertezza in una tendenza chiara, portando alla proiezione finale che ha premiato Magyar con una maggioranza solida.

Reazioni politiche e prime mosse del vincitore

Subito dopo l’esito, Viktor Orban ha ammesso la sconfitta definendo il risultato “chiaro e doloroso”, mentre il leader del nuovo governo ha salutato la vittoria come il frutto di una scelta proeuropea degli elettori, affermando che gli ungheresi hanno detto sì all’Europa. Magyar ha annunciato un calendario diplomatico immediato: prima visita a Varsavia e poi a Bruxelles con l’obiettivo prioritario di ottenere lo sblocco dei fondi Ue e di ricostruire un rapporto di fiducia con le istituzioni comunitarie.

Messaggi dai partner internazionali

Tra le prime reazioni internazionali si è registrato un messaggio di congratulazioni da parte di leader europei. In Italia la premier ha espresso auguri di buon lavoro a Magyar e ringraziamenti a Orban per la collaborazione degli anni precedenti, auspicando dialogo costruttivo tra i governi. Questi segnali pubblici evidenziano come la transizione possa aprire una fase di relazioni europee più distese, a condizione che si affrontino i dossier chiave, in primis la questione dei fondi Ue.

Tensioni, accuse e lo stato delle contestazioni

La campagna e la giornata del voto non sono state esenti da contestazioni: da un lato il fronte di Magyar aveva segnalato sospetti di brogli e anticipato intenti di presentare denunce su irregolarità; dall’altro il campo di Orban ha denunciato presunti tentativi di influenza, acquisti di voti e pressioni ai seggi. Segnalazioni dettagliate hanno riguardato sia l’uso di buoni spesa in alcune località sia anomalie nelle liste elettorali, con promesse di verifiche legali da entrambe le parti.

Il nuovo esecutivo eredita quindi non solo la responsabilità di governare, ma anche l’onere di gestire reclami e garantire la piena regolarità delle procedure elettorali, elementi necessari per consolidare la legittimità della svolta politica.

Verso Bruxelles: priorità e sfide

Il viaggio annunciato a Bruxelles è il segnale più immediato della volontà di Peter Magyar di affrontare da subito i nodi economico-istrutturali che legano l’Ungheria all’Unione europea. Ottenere lo sblocco dei fondi Ue sarà cruciale per sostenere investimenti e programmi pubblici, ma al tempo stesso richiederà negoziati sui temi dello stato di diritto e delle politiche comuni. La portata di questi incontri determinerà il ritmo con cui Budapest potrà ricucire i rapporti europei e rilanciare la propria agenda internazionale.

La transizione politica in Ungheria rappresenta quindi un capitolo nuovo per i rapporti con l’Europa e per la stessa politica interna, con un governo che deve trasformare la vittoria elettorale in capacità di governo concreta, riconciliazione nazionale e credibilità internazionale.