Tragedia nelle Marche e malore improvviso: stroncato un 42enne.

Matteo Falasconi si è accasciato a terra in casa sua nelle campagne fra Urbania ed Urbino. Da quanto si apprende il giovane è caduto al suolo ed è morto così. Dolore assoluto e commozione sui social per la scomparsa drammatica di Matteo Falasconi, 42enne residente ad Urbania.

Malore improvviso: stroncato un 42enne

I media che hanno dato menzione della terribile notizia spiegano che il 42enne, al momento del decesso improvviso, si trovava nella sua abitazione sita a Cà La Lagia.

Si tratta di una località nelle campagne tra Urbania e Urbino. In quel luogo ed in quel frangente Matteo sarebbe stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. I media locali dicono anche che nella casa c’erano i familiari che “hanno disperatamente cercato di rianimarlo e hanno prontamente allertato il soccorso”, come scrive Imolaoggi.

La corsa contro il tempo del 118

E purtroppo le azioni di soccorso degli operatori del 118 si sono rivelate del tutto inutili: il 42enne è mancato all’ospedale Ducale a poco tempo dal ricovero.

L’uomo, che lavorava in campagna, era “molto conosciuto e stimato” e la notizia della sua improvvisa morte ha fatto gravare una cupa cappa di dolore sulla comunità di Urbino ed Urbania.