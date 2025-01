Non si ferma l’ondata di maltempo al Sud. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta meteo per la giornata di oggi, 17 gennaio 2025, rossa in Sicilia e Calabria, arancione in Sardegna. Ecco i dettagli.

Maltempo, allerta meteo oggi 17 gennaio 2025: rossa su Calabria e Sicilia

Per la giornata di oggi, 17 gennaio 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo, rossa su Sicilia e Calabria. Sono infatti previste precipitazioni intense e persistente, oltre a forti venti di Levante e possibili mareggiate. Ecco di seguito l’elenco delle zone interessate:

Calabria:

Versante ionico Centro-Meridionale;

Versante tirrenico Meridionale;

Versante ionico Meridionale.

Sicilia:

Sud-Orientale, versante ionico;

Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie;

Centro-Meridionale e isole Pelagie;

Sud-Orientale, versante stretto di Sicilia;

Bacino del fiume Simeto;

Nord-Orientale, versane ionico.

Maltempo, allerta meteo oggi 17 gennaio 2025: arancione in Sardegna

Per la Sardegna è stata invece diramata dalla Protezione Civile un’allerta meteo arancione per la giornata di oggi 17 gennaio 2025. Sono infatti previste piogge torrenziali su tutta la Sardegna orientale e in particolare sulle aree Flumendosa Flumineddu e Gallura. Nel resto dell’isola l’allerta meteo è gialla sia per oggi che per domani.