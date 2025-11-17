Frana nel Goriziano devasta case e campagna: la chef stellata Klugmann documenta in video il ristorante sott’acqua. Ore di maltempo e caos.

Nel Goriziano, il maltempo ha provocato una frana devastante, allagamenti e l’istituzione della zona rossa a Brazzano di Cormons. Tra le aree maggiormente colpite, il ristorante stellato “L’Argine a Vencò” della chef Antonia Klugmann è stato sommerso dall’acqua, con danni ingenti mostrati dalla stessa Klugmann sui social.

Emergenza maltempo nel Goriziano: frana e zona rossa a Brazzano di Cormons

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Gorizia, con epicentro nella frazione di Brazzano di Cormons, dove una frana ha travolto tre abitazioni generando una colata di fango. Le autorità hanno immediatamente istituito la zona rossa per prevenire ulteriori distacchi dal versante e permettere l’intervento dei soccorritori.

Diverse famiglie residenti ai piedi del monte sono state evacuate precauzionalmente. I vigili del fuoco, supportati dai volontari della Protezione civile e da squadre Usar provenienti da Lombardia e Veneto, sono al lavoro per i dispersi: al momento si cercano un uomo di 35 anni e un’anziana, mentre una persona è stata estratta viva dalle macerie e trasferita all’ospedale di Udine.

La situazione resta critica anche a causa dell’esondazione del fiume Torre, che ha costretto numerosi cittadini a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni, con interventi in corso mediante natanti e elicotteri.

Maltempo, frana nel Goriziano: la chef Antonia Klugmann mostra in un video il ristorante sommerso

Il maltempo ha colpito duramente anche il ristorante stellato “L’Argine a Vencò” della chef Antonia Klugmann a Dolegna del Collio, nel Collio goriziano. La chef, già nota come giudice di MasterChef, ha condiviso sui social la drammatica situazione:

“Siamo sott’acqua da stanotte. Ancora non è arrivato nessuno. Tutto sott’acqua. La campagna è un lago. Frigoriferi e celle spente. Le stanze appena sistemate sono di nuovo completamente rovinate”.

Nei video pubblicati su Instagram si vede chiaramente la cucina e le sale invase dall’acqua:

“Abbiamo dormito nelle camere del piano di sopra, l’intero ristorante è sott’acqua”, ha scritto.

L’esondazione e i danni al locale mettono in luce l’entità della tragedia ambientale che ha colpito il Friuli-Venezia Giulia, dove l’allerta per maltempo continua a creare disagi diffusi, con interruzioni stradali, scantinati allagati e scuole chiuse su ordinanza del sindaco di Cormons.

