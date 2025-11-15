Nubifragi e forti venti colpiscono la Liguria: esondazioni, crolli e continui interventi di emergenza. Gli ultimi aggiornamenti.

L’ondata di maltempo che sta interessando la Liguria nelle ultime ore ha messo in forte difficoltà il Ponente genovese e la Valpolcevera, dove piogge intense, esondazioni e forti raffiche di vento hanno causato danni e situazioni di emergenza.

Maltempo sul Ponente Genovese: tromba d’aria, esondazioni e danni diffusi

Una nuova e intensa fase di maltempo ha investito il Ponente genovese e la Valpolcevera, causando disagi e situazioni di emergenza.

Il rio Fegino è tracimato all’altezza di Borzoli, spingendo il Comune ad attivare la fase operativa di allarme per l’intera vallata. Allagamenti e innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua minori sono stati segnalati anche nei quartieri occidentali della città, già provati dalle piogge del mattino.

Nel primo pomeriggio, una tromba d’aria proveniente dal mare ha colpito la fascia costiera tra Voltri e Sestri Ponente, generando danni nell’area portuale di Pra’ e provocando il ribaltamento di un camion lungo l’Aurelia a Pegli, dove diversi alberi sono stati divelti e i vetri di alcuni edifici sono andati in frantumi.

Maltempo in Liguria: muraglione frana su strada e auto

La situazione più critica si è registrata a Pegli, dove un muraglione di contenimento in via Nicolosio da Recco è ceduto a causa delle piogge persistenti, invadendo completamente la carreggiata e colpendo alcune auto parcheggiate. Il crollo ha interrotto la fornitura di gas ed energia elettrica nella zona e ha portato alla chiusura del lungomare, mentre vigili del fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale e Aster sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. In tutta la città sono state effettuate decine di operazioni per strutture danneggiate e oggetti pericolanti, senza segnalazioni di feriti.

Nel frattempo, la Liguria rimane sotto monitoraggio: l’allerta meteo è destinata a passare gradualmente da gialla ad arancione, con precipitazioni ancora attese su Ponente, centro e Levante della regione.