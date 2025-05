Maltempo in arrivo: temporali e allerta meteo in Sicilia e altre regioni

Domani attese forti piogge e rischio idrogeologico in diverse regioni italiane.

Previsioni meteo per domani

Dal primo mattino di domani, la Sicilia sarà colpita da intensi temporali, con fenomeni che si estenderanno anche a Calabria e Puglia. La Protezione civile ha emesso un avviso meteo che prevede un’allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico in Sicilia. Questo significa che i cittadini devono prepararsi a condizioni meteorologiche avverse, con possibili disagi e rischi per la sicurezza.

Allerta in altre regioni

Il maltempo non si limiterà alla Sicilia. A partire dal tardo pomeriggio, anche Lombardia, in particolare i settori meridionali, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna saranno interessati da fenomeni meteorologici avversi. In queste aree, è stata emessa un’allerta gialla, che indica un rischio moderato di temporali e condizioni meteorologiche avverse. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a prestare attenzione agli aggiornamenti.

Fenomeni attesi e precauzioni

I fenomeni previsti includono rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Queste condizioni possono causare danni a strutture e infrastrutture, oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone. È fondamentale che i cittadini seguano le indicazioni delle autorità e adottino misure di precauzione, come evitare di uscire durante i temporali e prestare attenzione a eventuali avvisi di evacuazione nelle aree più colpite.