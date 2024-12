Una tempesta in arrivo

Il maltempo sta per colpire diverse regioni d’Italia, portando con sé vento, pioggia e neve. Questa ondata di maltempo si preannuncia particolarmente intensa, proprio nel weekend che precede il Natale, un periodo tradizionalmente caratterizzato da spostamenti e viaggi. Le previsioni meteo indicano che le condizioni atmosferiche potrebbero influenzare non solo le celebrazioni natalizie, ma anche il traffico stradale, già congestionato per le festività.

Due milioni di italiani in viaggio

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, si stima che circa 2 milioni di italiani si metteranno in viaggio durante queste vacanze, secondo i dati forniti da ANAS. Questo esodo natalizio comporterà giornate di traffico intenso, con bollini rossi previsti per oggi e domani, e ulteriori picchi attesi nei giorni successivi. La situazione sarà particolarmente critica martedì 24, quando molti si sposteranno per raggiungere le proprie famiglie o per concedersi una breve vacanza.

Prepararsi al peggio

Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle previsioni meteo e di pianificare i viaggi con largo anticipo. È fondamentale tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle condizioni stradali e sulle eventuali chiusure di strade o autostrade a causa di neve o allagamenti. Gli automobilisti sono invitati a viaggiare con prudenza, mantenendo una distanza di sicurezza e utilizzando pneumatici invernali, se necessario. Le forze dell’ordine saranno attive lungo le principali arterie stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.