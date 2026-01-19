L’Italia si prepara a fronteggiare una nuova ondata di maltempo con l’arrivo di un ciclone mediterraneo. Forti piogge, temporali violenti e venti impetuosi colpiranno nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, soprattutto Sardegna, Sicilia e Calabria, causando possibili allagamenti, mareggiate e disagi alla viabilità. Ecco dove è stata disposta la chiusura delle scuole.

Un ciclone mediterraneo in arrivo sull’Italia

L’Italia si prepara a vivere una fase di maltempo intensa a partire da lunedì 19 gennaio, con l’arrivo di un ciclone mediterraneo che interesserà gran parte del territorio nazionale. Il sistema atmosferico, alimentato dalle acque relativamente calde del Mediterraneo, porterà piogge abbondanti e temporali localmente violenti, soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Le regioni più colpite potrebbero ricevere precipitazioni superiori ai 200 millimetri in poche ore, quantità pari a quella normalmente accumulata in oltre due mesi. I venti di Scirocco soffieranno con raffiche fino a 100 km/h, causando mareggiate lungo le coste ioniche e condizioni di burrasca particolarmente intense su alcune zone della Sardegna meridionale. L’ondata di maltempo è prevista più severa tra lunedì e martedì, con nubifragi e temporali persistenti, e continuerà a disturbare il Paese almeno fino a mercoledì 21 gennaio.

Le correnti calde e umide provenienti dal Mediterraneo favoriranno accumuli rapidi di acqua, con rischio di allagamenti, smottamenti e caduta di rami o detriti. La combinazione di vento forte e piogge intense potrebbe provocare disagi alla viabilità, sospensioni dei collegamenti marittimi e ritardi nei trasporti pubblici.

Maltempo in Italia, scuole chiuse oggi 19 gennaio: tutte le misure regione per regione

In risposta alle condizioni meteorologiche previste, le autorità hanno emesso allerte di diversa intensità: rossa su gran parte della Sardegna, arancione in alcune aree di Sardegna, Sicilia e Calabria, e gialla sui restanti settori e sulla Basilicata. La Protezione Civile regionale segnala inoltre venti forti di grecale in Toscana, con nevicate inizialmente oltre i 1000 metri e in calo fino a circa 500 metri nella serata di lunedì.

Per garantire la sicurezza dei cittadini, numerosi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole:

Calabria

Provincia di Catanzaro: Amaroni, Andali, Borgia, Botricello, Catanzaro, Cerva, Cortale, Gasperina, Girifalco, Gimigliano, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Marcellinara, Palermiti, Petronà, San Floro, Satriano, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Sorbo San Basile, Soverato, Squillace, Stalettì, Taverna, Vallefiorita, Zagarise

Provincia di Cosenza: Bocchigliero, Cariati, Mandatoriccio

Provincia di Crotone: Caccuri, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Strongoli, Umbriatico

Provincia di Reggio Calabria: Bivongi, Bova Marina, Camini, Caulonia, Melito Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Placanica, Riace, San Lorenzo, Stignano, Stilo

Sardegna

Città Metropolitana di Cagliari: Cagliari (anche martedì 20), Armungia, Assemini, Ballao, Barrali (anche martedì 20), Capoterra, Dolianova (anche martedì 20), Decimomannu (anche martedì 20), Escalaplano, Esterzili, Goni, Guasila, Mandas, Narcao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sadali, Sanluri, San Vito, Selargius, Selegas, Sestu, Settimo San Pietro, Seulo, Sinnai, Suelli, Villanova Tulo, Villasalto, Villasimius, Villaputzu, Villasor

Città Metropolitana di Sassari: Viddalba

Provincia del Medio Campidano: Arbus, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna, Serrenti

Provincia del Sulcis Iglesiente: Buggerru, Domusnovas (anche martedì 20), Carbonia (anche martedì 20), Fluminimaggiore, Giba (anche martedì 20), Gonnesa, Iglesias, Musei, Sant’Antioco, Tratalias

Provincia dell’Ogliastra: Arzana, Baunei, Gadoni, Gairo, Lanusei, Perdasdefogu, Seui, Ulassai, Ussassai

Provincia di Nuoro: Aritzo, Nuoro

Provincia Gallura Nord-Est: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Olbia, Palau, San Teodoro (anche martedì 20), Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola

Sicilia

Provincia di Agrigento: Agrigento (anche martedì 20), Canicattì, Niscemi, Ravanusa

Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta (anche martedì 20), Gela (anche martedì 20), Mussomeli

Provincia di Catania: Catania, Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Caltagirone, Giarre, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Pedara, Riposto, Scordia, Tremestieri Etneo, Trecastagni, Valverde, Viagrande

Provincia di Messina: Messina, Antillo (anche martedì 20), Caronia, Forza d’Agrò (anche martedì 20), Furci Siculo (anche martedì 20), Gallodoro, Giardini Naxos, Letojanni, Limina, Malvagna, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia (anche martedì 20), Pagliara, Sant’Alessio Siculo (anche martedì 20), Santa Teresa di Riva (anche martedì 20), Savoca (anche martedì 20), Scaletta Zanclea (anche martedì 20)

Provincia di Siracusa: Siracusa, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino, Sortino

Provincia di Ragusa: Ragusa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria

Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti, evitare le aree costiere e i tratti di strada a rischio allagamento, e seguire costantemente gli aggiornamenti della Protezione Civile per ridurre i rischi derivanti dall’ondata di maltempo. Non si esclude che si possano aggiungere ulteriori chiusure di scuole in altre zone a rischio.