Allerta meteo in Italia: scuole chiuse in diversi comuni, l’elenco completo

Scuole chiuse e allerta meteo: le regioni a rischio temporali e forti piogge

Allerta meteo al Sud Italia: a partire da oggi, giovedì 4 dicembre, temporali intensi, piogge e forti venti colpiranno Puglia, Basilicata e Calabria. In via precauzionale sono state disposte scuole chiuse in diversi comuni, con allerte arancioni e gialle della Protezione Civile per rischio idraulico, idrogeologico e temporali.

Maltempo intenso al Sud: scuole chiuse e allerta arancione

A partire da oggi, giovedì 4 dicembre, un minimo di bassa pressione presente sul Mar Ionio e diretto verso i Balcani porterà precipitazioni diffuse, anche temporalesche, su Calabria, Basilicata e Puglia, estendendosi dai primi minuti del mattino ai settori orientali della Campania.

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata allerta arancione su Basilicata, Calabria e Puglia. Nello specifico, l’allerta riguarda: rischio idraulico sul versante jonico settentrionale della Calabria; rischio temporali su Basilicata (zone Basi-E2, Basi-A1, Basi-E1, Basi-B), Calabria (versante jonico settentrionale) e Puglia (Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere e altri bacini, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica); rischio idrogeologico nelle stesse aree.

Sono inoltre previste allerte gialle per rischio idraulico su Basilicata (Basi-E2, Basi-E1), Calabria (versanti tirrenici e jonici), Campania (Basso Cilento, Tanagro) e Puglia (bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere e bassi bacini), per rischio temporali su Basilicata (Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria, Molise (Frentani, Sannio, Matese, Litoranea) e Toscana (arcipelago e costa), e per rischio idrogeologico su Calabria, Campania, Molise e Toscana nelle stesse zone.

Centro-Nord e Venezia: attenzione all’acqua alta e fenomeni sparsi

Anche altre aree del Paese saranno interessate da piogge e temporali, seppur di minore intensità. In Toscana, l’arcipelago e la costa centro-meridionale registreranno rovesci già dalla giornata di mercoledì 3 dicembre, con intensificazione giovedì 4 e codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti. In Sardegna, la Protezione Civile regionale segnala allerta gialla per rischio idrogeologico nel Campidano, con indicazioni per il Comune di Cagliari su strade da evitare per prevenire allagamenti.

A Venezia, torna il rischio di acqua alta con possibili sollevamenti delle paratie del Mose: sono previsti picchi di marea di circa 105 cm giovedì mattina e venerdì, e 95 cm sabato.

Allerta meteo in Italia: scuole chiuse in diversi comuni, l’elenco completo

In via precauzionale, le autorità locali hanno disposto scuole chiuse in diversi comuni del Sud Italia.

Calabria: Acri, Crosia, Longobucco, San Cosmo Albanese. A Catanzaro e San Giovanni Fiore le scuole resteranno chiuse non per il maltempo, ma a causa di danni significativi all’acquedotto.

Basilicata: Tursi, Montalbano Jonico, Pisticci, Policoro, Scanzano Jonico.

Puglia: Taranto, Crispiano, Leporano.

Secondo quanto riportato da Orizzonte Scuola, a Taranto i plessi che ospiteranno le prove del concorso rimarranno aperti esclusivamente per garantire lo svolgimento delle procedure, con accesso consentito solo in sicurezza e senza la presenza di studenti o attività non collegate al concorso. Tutte le altre attività didattiche nei comuni interessati rimangono sospese.

Le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente da venerdì, con tempo stabile e soleggiato al Centro-Nord per il Ponte dell’Immacolata, mentre al Sud permarranno rovesci sparsi fino a sabato, pur in un contesto di progressivo miglioramento.