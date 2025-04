Otto educatori interdetti per maltrattamenti su disabili in un centro diurno milanese.

Un caso inquietante di maltrattamenti

La notizia ha scosso Milano: otto educatori sono stati interdetti dall’attività per presunti maltrattamenti nei confronti di disabili in un centro diurno. Tra i colpiti, tre operatrici donne e due responsabili del centro, accusati di comportamenti inaccettabili e violenti. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e il benessere degli ospiti in strutture destinate alla loro assistenza.

Denunce e indagini

I carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia di un’ex dipendente, la quale ha raccontato di trattamenti denigratori e violenti. Secondo le testimonianze, gli educatori avrebbero messo in atto pratiche come isolamenti punitivi, urla e minacce nei confronti di una decina di ospiti. Gli episodi di maltrattamento si sarebbero verificati tra dicembre 2023 e ottobre 2024, un periodo in cui la situazione è degenerata, portando alla necessità di un intervento delle autorità.

Le conseguenze di comportamenti inaccettabili

Questo caso non è isolato, ma rappresenta un problema più ampio che affligge le strutture di assistenza. La fiducia nelle istituzioni è fondamentale per garantire la sicurezza dei più vulnerabili. Le indagini in corso mirano a fare luce su quanto accaduto e a garantire che simili episodi non si ripetano. È essenziale che le autorità competenti prendano misure adeguate per proteggere i diritti degli ospiti e assicurare che gli educatori siano formati e controllati in modo rigoroso.