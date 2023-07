“Bello e impossibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare”. Le parole della storica canzone di Gianna Nannini sembrano descrivere alla perfezione una star dei nostri tempi come Maluma.

Le foto di Maluma in costume a Capri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MALUMA (@maluma)

A quanto risulta dai social, l’artista colombiano è attualmente in vacanza in Italia, a Capri. All’ombra dei faraglioni, un allegro Maluma sembra non patire il caldo torrido che si è abbattuto sulla penisola in questi giorni. E soprattutto non si risparmia nel pubblicare su Instagram una serie di sexy foto in costume in cui si mostra in tutto il suo splendore.

“Day off Capri 🇮🇹💦 Cual es su foto favorita? 💜”, è il semplice testo del post datato 19 luglio. Nel carosello lo vediamo in mare a bordo di un motoscafo, in diverse pose: mentre si rinfresca con una doccia, mentre si gode il sole, mentre esplora i faraglioni. Con una divertente foto finale, un selfie con capelli arruffati e sorriso sbarazzino.

Maluma non si trova in Italia per caso. Risale a pochi giorni fa (il 16 luglio) il suo concerto all’Arena Flegrea di Napoli. Per il momento basta così: sul suo sito ufficiale il suo tour riparte il 31 agosto da Sacramento, California. Tempo allora di una meritata vacanza, dunque perché non trattenersi qualche giorno in più in Italia?

I successi di Maluma

Celebre per singoli come Hawái, Felices los 4 e Borro Cassette, Maluma è fra i più celebri cantanti colombiani saliti alla ribalta mondiale grazie al successo del genere reggaeton. Oggi è una star globale a tutti gli effetti. Negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Jennifer Lopez, Ricky Martin, The Weeknd e il connazionale J Balvin.

Lui e Jennifer Lopez sono anche stati protagonisti del film Marry Me del 2022. Lì li trovavamo nei panni di una coppia con problemi di fedeltà (da parte di lui…). Il film, diretto dalla regista americana Kat Coiro, sarebbe dovuto uscire a febbraio 2021 ma è stato poi spostato a causa del Covid. Ha guadagnato oltre 50 milioni di dollari al botteghino.