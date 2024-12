Mamma e influencer, critiche per la torta dedicata alla figlia

I follower di una influencer hanno puntualizzato come il festeggiamento del compleanno della figlia dovesse essere incentrato su di lei e non come endorsment dei genitori.

Una mamma ed influencer è stata pesantemente criticata dai suoi stessi follower per aver girato un video dove presentava la torta. Dolce dedicato alla coppia e non al festeggiamento dei primi 12 mesi di vita della bambina. Una scelta di pessimo gusto ma che è la perfetta rappresentazione di un determinato modo di vivere i social per alcuni “creator”.

La torta della discordia

L’oggetto di discussione social, avvenuto su TikTok piattaforma dove la mamma e influencer condivide momenti della sua vita, è stata la torta che è stata presentata tramite un breve filmato con a corredo le seguenti parole : “Quando è il primo compleanno di tua figlia e tuo marito ti sorprende con questa torta per festeggiare un anno di allattamento esclusivo”.

Un commento oggettivamente fuori luogo, così come la torta a forma di seno, e che è sembrato voler accentrare l’attenzione sulla coppia rispetto all’evento pensato ed in teoria dedicato alla bambina.

Commenti al post di diversa natura

Per alcuni seguaci questa scelta è parsa piuttosto strana, a maggior ragione che alla festa erano presenti anche i figli di altre persone, quindi non si è trattato di un evento strettamente familiare.

Altri invece hanno appoggiato la motivazione dietro a quelle parole e la scelta stilistica, trovandola sensata e corretta, poiché l’allattamento al seno è una pratica difficile per la donna in generale, ancor di più se questo si verifica per un periodo lungo 12 mesi.