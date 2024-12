Mandelli (Fofi): "Farmacista ha ruolo sempre più attivo nella prevenzione"

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - "L’Italia non solo invecchia ma ha 24 milioni di malati cronici. In questo quadro il farmacista sta assumendo un ruolo sempre più attivo nel campo della prevenzione primaria e secondaria. Strumenti diagnostici come holter pressori ed elettrocardiog...

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) – "L’Italia non solo invecchia ma ha 24 milioni di malati cronici. In questo quadro il farmacista sta assumendo un ruolo sempre più attivo nel campo della prevenzione primaria e secondaria. Strumenti diagnostici come holter pressori ed elettrocardiogrammi possono rafforzare la collaborazione tra farmacisti e medici, contribuendo alla diagnosi precoce e alla prevenzione. La farmacia di prossimità è e sarà sempre di più un luogo di prevenzione". Così all'Adnkronos Salute Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) in occasione dell’evento 'Ripensare le cronicità: l’impatto delle innovazioni per un Ssn sostenibile' promosso ieri da The European House – Ambrosetti a Roma.

Mandelli ha poi annunciato un protocollo d’intesa con la Società italiana di cardiologia (Sic) per ottimizzare i processi e dimostrare l’efficacia di questo modello.