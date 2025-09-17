A Manduria, un episodio di violenza ha scosso la comunità locale. Un uomo è stato picchiato dal fidanzato di una ragazza dopo aver compiuto atti osceni davanti a lei. Trasportato in ospedale in condizioni gravi, è morto dopo ore di agonia. La Magistratura indaga.

Manduria, uomo aggredito per atti osceni davanti a una ragazza: muore in ospedale

Un uomo di 62 anni, originario di Napoli e ospite di una comunità terapeutica, è deceduto all’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, dopo essere stato aggredito nei giardini comunali della città. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si sarebbe reso protagonista di atti osceni in luogo pubblico davanti a un gruppo di ragazze minorenni.

Una delle giovani avrebbe avvertito il fidanzato, che si è precipitato sul posto e lo avrebbe colpito ripetutamente al volto. Inizialmente le condizioni del 62enne non sembravano gravi, ma il quadro clinico è peggiorato rapidamente, portando al decesso in ospedale Marianna Giannuzzi.

Manduria, uomo picchiato muore in ospedale: le indagini

La Procura ha avviato un’inchiesta per accertare se le ferite riportate siano state la causa diretta della morte. I carabinieri hanno immediatamente raccolto le testimonianze dei presenti e identificato il giovane responsabile dell’aggressione.

L’autopsia disposta dalla Procura servirà a chiarire il nesso tra l’aggressione e il decesso e a definire le eventuali responsabilità penali. La comunità di Manduria, scossa dall’episodio, è stata invitata dalle autorità locali alla prudenza in attesa degli sviluppi delle indagini.