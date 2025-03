Un evento che divide

Sabato prossimo, Roma sarà teatro di una manifestazione promossa da Michele Serra su Repubblica, un evento che si preannuncia ricco di tensioni e contrasti. I partiti d’opposizione si ritroveranno nella stessa piazza, ma con posizioni nettamente diverse riguardo al piano di riarmo dell’Unione Europea proposto da Ursula von der Leyen. Mentre alcuni sosterranno l’iniziativa, altri si opporranno con forza, creando un quadro complesso e articolato.

Simboli e colori in piazza

La manifestazione avrà un forte significato simbolico, con i partecipanti che si distingueranno attraverso colori e segni distintivi. I contrari al riarmo sfoggeranno sciarpe e vessilli con i colori della pace, mentre i favorevoli porteranno bandiere giallo-blu dell’Ucraina. Gli organizzatori hanno imposto il divieto di simboli di partito, cercando di mantenere un focus sull’unità europea piuttosto che sulle divisioni politiche interne.

Le divisioni nel Partito Democratico

Il Partito Democratico si trova in una situazione di profonda divisione. Nonostante la segretaria Elly Schlein abbia espresso una posizione contraria al piano di riarmo, diversi europarlamentari, come Pina Picierno, hanno difeso l’iniziativa, sostenendo che rappresenta un passo necessario verso una difesa comune europea. Le tensioni interne si riflettono anche nelle proposte di emendamenti, che mirano a garantire investimenti coordinati nella sicurezza dell’Europa, piuttosto che un aumento della spesa per la difesa individuale degli Stati membri.

Le adesioni e le assenze

Numerosi sindaci, tra cui Roberto Gualtieri e Giuseppe Sala, hanno confermato la loro partecipazione, sottolineando l’importanza di non lasciare la rappresentanza dell’europeismo a chi desidera un’Europa debole. Tuttavia, l’assenza di figure chiave come Romano Prodi, impegnato in un altro evento, evidenzia ulteriormente le fratture all’interno del panorama politico italiano. La manifestazione si preannuncia quindi come un momento cruciale per il futuro dell’Europa e per le dinamiche interne dei partiti italiani.