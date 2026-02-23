Mazzariello con 'Manifestazione d’Amore' a Sanremo 2026: il testo e il suo significato tra emozioni e legami autentici.

Il brano di Mazzariello a Sanremo 2026, ‘Manifestazione d’amore’, conquista l’ascoltatore non solo con la melodia, ma anche con il testo che nasconde un significato profondo: raccontare come, tra caos urbano e frenesia quotidiana, siano i legami veri a dare colore alla vita.

Il ritorno di Mazzariello a Sanremo 2026 con ‘Manifestazione d’Amore’

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2024 con Amarsi Per Lavoro, Mazzariello torna nella città dei fiori con Manifestazione d’Amore (Futura Dischi / Epic Records Italy), il brano che ha conquistato la giuria di Area Sanremo 2025, assicurandosi un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Settimane di sonno negato, corse su scale infinite, scioperi, traffico caotico e quasi incidenti diventano lo sfondo di un racconto in cui, nonostante tutto, “l’unica cosa che conta davvero è tornare da chi si ama”.

Il brano anticipa l’uscita del nuovo EP Grandi Successi, disponibile dal 27 febbraio, in cui Mazzariello esplora l’idea di successo in maniera non convenzionale: non traguardi da celebrare, ma istanti di vita, fragilità, desideri e legami profondi. Le parole si intrecciano a produzioni essenziali e suggestive, capaci di trasformare le esperienze quotidiane in immagini sonore autentiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mazzariello (@_mazzariello)

Manifestazione d’amore, testo e significato della canzone di Mazzariello

‘Manifestazione d’amore‘ si inserisce in una scrittura attenta al presente, restituendo la sensazione di una vita compressa dai ritmi incessanti della città e dalle urgenze quotidiane. Il brano segue il protagonista tra notti insonni, corse frenetiche, imprevisti e tensioni ordinarie, fino al momento decisivo dell’incidente sfiorato, che riporta l’attenzione su ciò che è veramente importante: i legami umani. La città diventa così simbolo di alienazione e, allo stesso tempo, spazio in cui le relazioni autentiche emergono come forme di resistenza.

Con questo lavoro, l’artista consolida il percorso iniziato con i primi singoli del 2021 e l’EP Antisommossa del 2024, che aveva già segnato un passaggio fondamentale nella sua evoluzione musicale. I live estivi, dal Nostalgia & Karaoke Tour al Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo, hanno consolidato una dimensione performativa coerente con la sua scrittura, caratterizzata da una voce volutamente irregolare e da atmosfere sospese.

Manifestazione d’amore

Autori: A. Mazzariello, F. Pesaresi

Etichetta: Sony

Due ore di sonno in due settimane

Ma adesso non posso dormire

Ti guardo allo specchio prima di uscire

Il cielo che cade, fuori dal balcone

È soltanto una manifestazione d’amore

Le scale (Le scale) di corsa non finiscono più (Ah, ah, ah)

Le faccio con il fiatone a due a due (Da due)

E non so più che fare, sciopero nazionale, assemblea condominiale

Dribblare (Dribblare) tra i taxi, le auto e i tram (I tram)

Per pensare, adesso lei che cosa fa?

C’è mancato poco, c’è mancato un metro (Uh-uh)

E continuo a pensare, che se quell’auto non si fosse fermata

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

E ti chiedo scusa, scusami tanto, la telefonata

Ma mi sono sentito di morire

E ho pensato il tuo nome alla fine

Mio Dio (Mio Dio), sei tu o sono io?

Tra i palazzi di metallo sembra di non contare tanto

Meno di un soffio

Amara (Amara), a volte la città è così amara

Dolcificante sparso per strada e ovunque vada

Gente che spera, gente che spara

E continuo a pensare, che se quell’auto non si fosse fermata

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

E ti chiedo scusa, scusami tanto, la telefonata

Ma mi sono sentito di morire

E ho pensato il tuo nome alla fine

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

Ma mi sono sentito di morire

E ho pensato il tuo nome alla fine

Ritorno da te dopo sedici d’ore

Che dici: “Se andiamo a dormire?”

Spegni le luci che voglio sparire

E in questo silenzio a cui la do vinta

Pensa che bello morire

Per finta