Il brano di Mazzariello a Sanremo 2026, ‘Manifestazione d’amore’, conquista l’ascoltatore non solo con la melodia, ma anche con il testo che nasconde un significato profondo: raccontare come, tra caos urbano e frenesia quotidiana, siano i legami veri a dare colore alla vita.
Il ritorno di Mazzariello a Sanremo 2026 con ‘Manifestazione d’Amore’
Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2024 con Amarsi Per Lavoro, Mazzariello torna nella città dei fiori con Manifestazione d’Amore (Futura Dischi / Epic Records Italy), il brano che ha conquistato la giuria di Area Sanremo 2025, assicurandosi un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Settimane di sonno negato, corse su scale infinite, scioperi, traffico caotico e quasi incidenti diventano lo sfondo di un racconto in cui, nonostante tutto, “l’unica cosa che conta davvero è tornare da chi si ama”.
Il brano anticipa l’uscita del nuovo EP Grandi Successi, disponibile dal 27 febbraio, in cui Mazzariello esplora l’idea di successo in maniera non convenzionale: non traguardi da celebrare, ma istanti di vita, fragilità, desideri e legami profondi. Le parole si intrecciano a produzioni essenziali e suggestive, capaci di trasformare le esperienze quotidiane in immagini sonore autentiche.
Manifestazione d’amore, testo e significato della canzone di Mazzariello
‘Manifestazione d’amore‘ si inserisce in una scrittura attenta al presente, restituendo la sensazione di una vita compressa dai ritmi incessanti della città e dalle urgenze quotidiane. Il brano segue il protagonista tra notti insonni, corse frenetiche, imprevisti e tensioni ordinarie, fino al momento decisivo dell’incidente sfiorato, che riporta l’attenzione su ciò che è veramente importante: i legami umani. La città diventa così simbolo di alienazione e, allo stesso tempo, spazio in cui le relazioni autentiche emergono come forme di resistenza.
Con questo lavoro, l’artista consolida il percorso iniziato con i primi singoli del 2021 e l’EP Antisommossa del 2024, che aveva già segnato un passaggio fondamentale nella sua evoluzione musicale. I live estivi, dal Nostalgia & Karaoke Tour al Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo, hanno consolidato una dimensione performativa coerente con la sua scrittura, caratterizzata da una voce volutamente irregolare e da atmosfere sospese.
Manifestazione d’amore
Autori: A. Mazzariello, F. Pesaresi
Etichetta: Sony
Due ore di sonno in due settimane
Ma adesso non posso dormire
Ti guardo allo specchio prima di uscire
Il cielo che cade, fuori dal balcone
È soltanto una manifestazione d’amore
Le scale (Le scale) di corsa non finiscono più (Ah, ah, ah)
Le faccio con il fiatone a due a due (Da due)
E non so più che fare, sciopero nazionale, assemblea condominiale
Dribblare (Dribblare) tra i taxi, le auto e i tram (I tram)
Per pensare, adesso lei che cosa fa?
C’è mancato poco, c’è mancato un metro (Uh-uh)
E continuo a pensare, che se quell’auto non si fosse fermata
Cuore mio, ma che brutta giornata
Andar via senza averti baciata
E ti chiedo scusa, scusami tanto, la telefonata
Ma mi sono sentito di morire
E ho pensato il tuo nome alla fine
Mio Dio (Mio Dio), sei tu o sono io?
Tra i palazzi di metallo sembra di non contare tanto
Meno di un soffio
Amara (Amara), a volte la città è così amara
Dolcificante sparso per strada e ovunque vada
Gente che spera, gente che spara
E continuo a pensare, che se quell’auto non si fosse fermata
Cuore mio, ma che brutta giornata
Andar via senza averti baciata
E ti chiedo scusa, scusami tanto, la telefonata
Ma mi sono sentito di morire
E ho pensato il tuo nome alla fine
Cuore mio, ma che brutta giornata
Andar via senza averti baciata
Ma mi sono sentito di morire
E ho pensato il tuo nome alla fine
Ritorno da te dopo sedici d’ore
Che dici: “Se andiamo a dormire?”
Spegni le luci che voglio sparire
E in questo silenzio a cui la do vinta
Pensa che bello morire
Per finta
