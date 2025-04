Manifestazione M5S a Roma per dire no al riarmo: cosa sta accadendo

Il Movimento 5 Stelle è in piazza questo pomeriggio a Roma per dire no al piano di riarmo proposto dall'Unione Europea.

Il Movimento 5 Stelle ha organizzato un pomeriggio di mobilitazione per sostenere con la voce degli italiani il proprio no al riarmo UE che vorrebbe appoggiare il governo Meloni e tutta la maggioranza. Scopriamo come si svolgerà la manifestazione della capitale.

Movimento 5 stelle ed il no al riarmo UE

Il partito capeggiato da Giuseppe Conte si è esposto più volte per dire no al riarmo dell’Unione Europea puntando contro gli 800 miliardi che saranno impiegati per un ritorno agli armamenti da parte dei 27 stati.

Una manovra secondo il Movimento scellerata che porterà l’Europa al collasso e che non risolverà la situazione di guerra tra Russia ed Ucraina ma che al contrario potrebbe essere la miccia per puntare ad un terzo conflitto mondiale.

Una manovra anti-governativa forte

Il corteo che è partito da Piazza Vittorio Emanuale II alle ore 14 – come riportato da Fanpage.it – vede come tappa finale i Fori Imperiali dove Conte e gli altri esponenti dei partiti di opposizione parleranno ai presenti.

La presenza delle opposizioni è positivo perché con la presenza delle opposizioni “stiamo piantando un pilastro molto solido fermo per costruire un’alternativa di governo. No a questa follia, peraltro senza un briciolo di difesa comune europea” queste le parole del numero 1 dei pentastellati.

Una cosa è certa dopo diverso tempo, almeno in questa occasione, l’opposizione sembra davvero compatta ed unita verso un’unica direzione.