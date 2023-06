A Napoli, sono spuntati alcuni manifesti funebri affissi per la morte di Silvio Berlusconi. L’iniziativa, che ha riguardato il centro storico e diversi quartieri della città, rappresenta un omaggio al defunto leader di Forza Italia.

Manifesti funebri per la morte di Silvio Berlusconi affissi a Napoli: “Ciao Silvio, buon viaggio”

Che esisteste un legame tra Napoli e Silvio Berlusconi, morto nella mattinata di lunedì 12 giugno all’età di 86 anni al San Raffaele di Milano, è cosa certa. Come il Cavaliere ha spesso dimostrato durante la sua carriera di politico e di imprenditore, l’amore per il capoluogo campano era evidente. Proprio per rimarcare il filo che lega la città al leader di Forza Italia, qualche sostenitore partenopeo dell’ex premier ha deciso di rendergli un particolare omaggio. Al centro storio e in altri quartieri, infatti, sono stati affissi dei manifesti funebri dedicati a Berlusconi.

“Ciao Silvio… buon viaggio”. È questa la concisa scritta che si legge sui manifesti, sui quali sono state stampate foto del politico insieme all’anno di nascita e a quello della morte.

Sui manifesti, inoltre, è stata riportata anche una frase attribuita all’ex presidente del Consiglio che riporta quanto segue: “Spero che questa mia esistenza terrena possa terminare mentre io sono teso a raggiungere un altro traguardo oltre la siepe”.

Il titolare della ditta di onoranze funebri: “Ci sembra giusto ricordarlo”

Sul tributo di Napoli a Berlusconi, è intervenuto il titolare della ditta di onoranze funebri che ha fatto stampare i manifesti, Salvatore Kaiser.

“Facemmo la stessa cosa quando è scomparsa la Regina Elisabetta. Berlusconi, al di là di come la si pensi in politica, è stato un grande uomo, un grande imprenditore che ha dato lavoro a tanti e ci sembrava giusto ricordarlo”, ha dichiarato Kaiser ai microfoni dell’ANSA. “Poi lui aveva un rapporto speciale con Napoli al punto da definirsi un napoletano nato a Milano ed era quella la frase che in un primo momento avremmo voluto scrivere per ricordarlo. Berlusconi a Napoli lascia tanti amici”.