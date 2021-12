Manovra: Gasparri, 'fondi per la sicurezza essenziali'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Per chiudere positivamente una manovra economica che contiene tagli di tasse e tanti altri interventi importanti è indispensabile stanziare adeguate risorse per le assunzioni del comparto sicurezza-difesa. Abbiamo sollecitato l’impegno del Governo e come gruppo parlamentare di Forza Italia stiamo facendo la nostra parte in commissione Bilancio".

Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.

"La sicurezza del Paese -aggiunge- è una priorità, a maggior ragione in una fase in cui sono stati affidati ulteriori compiti di controllo alle forze di Polizia e alle Forze Armate in relazione all'uso del certificato sanitario per le conseguenze della perdurante emergenza. I soldi per la sicurezza sono essenziali per la chiusura positiva dell'esame della manovra prima in commissione e poi in Aula”.