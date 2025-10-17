Manovra: Gelmini (Nm), 'responsabile e misurata, mette al centro famiglie e imprese'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Quella annunciata oggi dal governo Meloni è una legge di bilancio responsabile, misurata, che guarda alla tenuta dei conti pubblici e all’Europa. Dalla riduzione dell’aliquota Irpef alla tassa piatta per gli aumenti salariali, dai congedi parental...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Quella annunciata oggi dal governo Meloni è una legge di bilancio responsabile, misurata, che guarda alla tenuta dei conti pubblici e all’Europa. Dalla riduzione dell’aliquota Irpef alla tassa piatta per gli aumenti salariali, dai congedi parentali al bonus nuovi nati, dalla detrazione per i libri scolastici alla sterilizzazione di sugar e plastic tax: al di là di quel che vuole far credere la sinistra, questa manovra mette al centro giovani, famiglie, ceto medio e imprese".

Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

"Come Noi Moderati, inoltre, lavoreremo per detassare gli straordinari degli infermieri: un impegno doveroso per tutti quelli operatori sanitari che operano ogni giorno al fianco di chi è più in difficoltà", conclude.