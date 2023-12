Manovra: Roggiani, 'nulla su carovita e per famiglie in difficoltà...

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “La criticità maggiore della Legge di Bilancio del Governo è che non si sostengono le famiglie che fanno più fatica. Le principali misure valgono sono a tempo e valgono solo per un anno, non c’è nulla di strutturale. Mentre tanti italiani sono sotto la soglia di povertà, non ci sono misure contro il carovita e per il sostegno al reddito". Così la deputata Pd in commissione Bilancio Silvia Roggiani, intervenendo questa mattina a Radio Popolare.

"Sull’emergenza natalità poi la destra ha fatto solo tanta propaganda: le poche risorse stanziate vanno alle mamme che hanno un contratto a tempo indeterminato e che hanno già almeno due figli. Con tutti queste limitazioni alla fine le mamme destinatarie di aiuti sono solo il 6 per cento del totale. Di fronte a una manovra totalmente sbagliata e insufficiente, come Pd abbiamo presentato più di 300 emendamenti sulla sanità, sulla scuola, per aiutare e venire incontro alle esigenze dei Comuni, per sostenere il reddito delle famiglie e per potenziare i trasporti pubblici”.