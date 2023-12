Manovra: via libera finale della Camera con 200 sì. E' legge

Roma, 29 dic. (askanews) – Via libera finale della Camera dei deputati al disegno di legge di bilancio con 200 voti favorevoli, 112 voti contrari e 3 astenuti. La manovra, passata in seconda lettura a Montecitorio senza modifiche rispetto al testo approvato in Senato, diventa quindi legge.