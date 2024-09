Manuel Bortuzzo afferma: Â«Sento come se avessi perso una parte di me. Qual Ã¨ il mio sentimento verso coloro che mi hanno causato questa condizione? Fornirei loro la medaglia che ho conquistato a ParigiÂ».

Manuel Bortuzzo afferma: «Sento come se avessi perso una parte di me. Qual ...

Manuel Bortuzzo racconta le sue emozioni e le sue lotta interne in seguito al suo infortunio drammatico che lo ha confinato a una sedia a rotelle. L’atleta paralimpico recentemente ha ottenuto una vittoria inaspettata a Parigi, guadagnando il bronzo. Tuttavia, nonostante la vittoria, Bortuzzo ha rivelato di aver vissuto momenti di estrema solitudine e paura successivamente all’incidente. Parlando della medaglia, ha dichiarato che sarebbe disposto a darla a coloro che hanno causato la sua condizione.

Bortuzzo ha espresso la sua ansia di non essere in grado di proteggere se stesso o la persona che ama a causa delle limitazioni fisiche. “Vivere con questa impotenza è qualcosa che devo imparare a gestire”, ha ammesso. Tuttavia, l’amore ha svolto un ruolo critico nel suo recupero. Martina, una figura costante nella sua vita, è stata con lui nei suoi momenti più bui. “Lei è stata un sostegno incredibile”, ha detto Bortuzzo.

“Nonostante i giorni più difficili, ora mi sento più libero”, ha condiviso. La medaglia delle Paralimpiadi, piuttosto che un simbolo di vittoria, è diventata una manifestazione fisica del coraggio, della resistenza e della lotta che ha dovuto affrontare Bortuzzo.

In seguito ad alcune memorie poco felici, Bortuzzo ha avuto una sorpresa inaspettata: Aldo Montano si è presentato per abbracciarlo. “Aldo mi ha motivato in ogni aspetto, è venuto e ha alimentato il mio fuoco, gli sono molto grato perché mi ha fornito una grande carica. Dopo la mia partecipazione al Grande Fratello, ho lasciato la casa con l’intenzione di tuffarmi in piscina”.