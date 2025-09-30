Marche: Faraone (Iv), 'percorso centrosinistra continui, ora più riformismo e meno ideologie'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - “Matteo Ricci merita soltanto un grosso ringraziamento per la generosità messa in campo. È sempre stato un uomo del fare, un amministratore riformista, lontano dalle rigidità ideologiche e con la reputazione di persona concreta: un profilo che p...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – “Matteo Ricci merita soltanto un grosso ringraziamento per la generosità messa in campo. È sempre stato un uomo del fare, un amministratore riformista, lontano dalle rigidità ideologiche e con la reputazione di persona concreta: un profilo che piace ai cittadini. Eppure, in questa campagna elettorale, è stato rappresentato come diverso da sé stesso".

Lo scrive sui social Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva.

"L’errore politico più evidente – prosegue – è stato legare in modo ossessivo la campagna sul futuro delle Marche al tema palestinese: una bandiera che non spetta a un presidente di Regione. Il risultato è che Acquaroli, un presidente mediocre e un amministratore scialbo, è apparso più concreto. Avremmo dovuto inchiodarlo maggiormente alle sue responsabilità, a partire dalla sanità, segnata da falle e disservizi. Lo stesso è accaduto sui temi economici: le tasse più alte, i dazi che penalizzano le esportazioni marchigiane, imprenditori e lavoratori lasciati soli".

"Giorgia Meloni avrebbe dovuto vergognarsi a mettere piede nelle Marche e invece è arrivata con l’arroganza del potere. Una sconfitta non è un dramma: il percorso unitario del centrosinistra deve continuare. Ma l’unità, da sola, non basta. Servono forze politiche radicate negli interessi reali degli italiani, che non si lascino distrarre dal fumo delle ideologie. È su questa base che va costruita, passo dopo passo, la Casa Riformista", conclude.