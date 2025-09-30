Marche: Gasparri, 'Fi dimostra di crescere'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Noi abbiamo raggiunto questo risultato elettorale grazie al contributo di tutti, a partire dal presidente Acquaroli. Fino a ieri si parlava delle Marche come dell’Ohio italiano, lo Stato americano dal risultato sempre incerto e che fa la tendenza. Si diceva che l’armata unita e invincibile avrebbe vinto, che Acquaroli fosse un disastro e che la sanità non funzionasse".

Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, ospite all’Aria che tira su La7.

"Ricci, che non è mai stato attaccato sul piano personale, ha scelto di fare la sua campagna su Gaza nei giorni finali, mentre noi abbiamo sempre evitato di strumentalizzare inchieste o vicende esterne per rispetto del voto. Penso che gli elettori abbiano percepito questa differenza e abbiano capito che a Ricci, in fondo, questo risultato non interessava davvero. La nostra vittoria è stata netta. Forza Italia, data troppe volte per spacciata, dimostra invece di crescere: in Valle d’Aosta abbiamo raggiunto il 10% e sia in Valle d’Aosta che nelle Marche siamo il secondo partito della coalizione", conclude.