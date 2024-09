Marco Masini celebra il suo 60esimo compleanno a Domenica In: "Attualmente sono colmo d'amore. Sono grato per i periodi difficili che ho dovuto attraversare, poiché mi hanno sostenuto."

Marco Masini celebra il suo 60esimo compleanno a Domenica In: "Attualmente so...

Durante il suo intervento a Domenica In, Marco Masini ha festeggiato il suo 60° compleanno e presentato il nuovo album "10 Amori", esprimendo gratitudine per i momenti difficili della vita e ringraziando sua madre per avergli trasmesso l'amore per la musica. Il cantante ha guardato al futuro con ottimismo e ha manifestato fiducia nelle nuove generazioni di musicisti. Pur essendo riservato sulla sua vita privata, Masini ha confermato di essere innamorato e ha parlato del desiderio di paternità. Infine, ha riflettuto sui momenti difficili del passato, sottolineando l'importanza di affidarsi a se stessi e non ai giudizi altrui.

Il 18 settembre, Masini ha celebrato il suo 60esimo anno e Mara Venier ha dedicato un video pieno di auguri dai colleghi e amici. Masini ha interpretato questi sentimenti come un segno che l’affetto che lui stesso ha dato è stato ricambiato.

Prima di iniziare un medley, Masini ha affermato che un compleanno è un’occasione per trovare nuovi stimoli. Ha aggiunto che guarda con ottimismo al futuro, incluso nel mondo della musica, ed esprime fiducia nelle nuove generazioni di musicisti.

Nonostante sia sempre stato molto riservato sulla sua vita personale, Masini ha rivelato: “Sì, sono innamorato”. Non ha mai avuto figli, pur desiderandoli, come aveva dichiarato in precedenza. Ha affermato che la paternità offre un’opportunità di introspezione e confronto con se stessi, e se non dovesse arrivare, non avrebbe intenzione di costruire falsità attorno a se stesso.

Nel periodo oscuro

Mara Venier fa memoria di tempi ardui che Masini ha attraversato e coloro che frequentemente hanno abbandonato il cantante: «Ci sono istanti che ti illuminano sulla realtà della vita, che ti fanno maturare e comprendere che non devi mai affidarti ai giudizi altrui, ma solo a ciò che sei. Devo esprimere gratitudine per quegli istanti perché mi hanno sostenuto. La musica è un rimedio piuttosto inusuale. Non mi riferisco alle persone, ma agli istanti poiché sono le persone a generare questi momenti. La reazione degli altri è un prodotto di tali istanti».