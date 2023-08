Home > Video > Marco Togni: "Con i cestini il Giappone sarebbe più sporco" Marco Togni: "Con i cestini il Giappone sarebbe più sporco"

Rispondendo alle domande dei follower, Marco Togni (@marcotogni.it) che da anni vive e lavora in Giappone dove i cestini non ci sono, ha spiegato perché senza di essi le persone sono meno 'invogliate' a buttare per terra i rifiuti. "Sembra quasi un controsenso ma in realtà lo dice la scienza: tutto si può riassumere con la teoria delle finestre rotte".