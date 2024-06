Abbiamo conosciuto per la prima volta la modella Maria Laura De Vitis per la relazione con Paolo Brosio, fra tante polemiche data la notevole differenza di età. Adesso la 25enne fa parlare di sé per una relazione analoga – anagraficamente parlando – con lo storico inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione, 60 anni.

Le parole di Maria Laura De Vitis su Jimmy Ghione

Ha deciso di uscire allo scoperto Maria Laura De Vitis. La modella nota per la relazione con Brosio e poi per la partecipazione a La Pupa e il Secchione e L’Isola dei Famosi, ha intrapreso una relazione con Jimmy Ghione e sembra davvero molto felice.

Raccontando di questo amore nato da alcuni mesi, si definisce innamoratissima. Non si hanno molte notizie su questa relazione ed è stata proprio lei a rompere il silenzio ai microfoni del programma Turchesando.

“Per la prima volta sono innamorata, sto con Jimmy Ghione. Abbiamo tante passioni in comune, l’attività fisica, lo sport, i viaggi, ridiamo tanto insieme e per questo ci siamo trovati sin da subito benissimo”.

Maria Laura De Vitis e la serenità ritrovata

Accanto all’inviato del Tg satirico di Canale 5, la modella ha ritrovato la serenità dopo un periodo difficile.

“Non avevo mai amato nessuno perché non amavo me stessa. Sto vivendo una nuova serenità, Jimmy crede in me, nelle mie capacità, nel mio futuro, mi fa credere nei sogni e questo è importante. Avere una spalla su cui contare è ciò che cerco in un uomo e questo l’ho ritrovato in lui”.

Ha rivelato anche che Jimmy è molto permaloso e perfezionista, tuttavia ha il pregio di vivere la vita sempre con il sorriso.

Insomma sembra proprio che l’amore fra i due sia destinato a crescere ancora di più.