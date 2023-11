Jimmy Ghione: la nuova fidanzata è Marialaura De Vitis

Jimmy Ghione ha una nuova fidanzata: è Marialaura De Vitis, ex di Brosio

Nuovo amore per Jimmy Ghione: l'inviato di Striscia la Notizia è stato pizzicato con Marialaura De Vitis.

Nuova fidanzata per Jimmy Ghione. Stando a quanto sostengono i beninformati, lo storico inviato di Striscia la Notizia ha perso la testa per Marialaura De Vitis, ex compagna di Paolo Brosio.

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, nome d’arte Investigatore social, Jimmy Ghione avrebbe una nuova fidanzata. La fortunata sarebbe Marialaura De Vitis, ex molto discussa di Paolo Brosio. La ragazza ha ben 34 anni di meno rispetto all’inviato di Striscia la Notizia.

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis: cosa c’è di vero?

Marialaura De Vitis è diventata popolare soprattutto per la sua relazione con Paolo Brosio. Dopo questo exploit, la 25enne ha partecipato all’Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione e Viceversa senza ottenere grande successo. Adesso, il suo nome è tornato alla ribalta per una presunta relazione con Ghione. La domanda sorge spontanea: cosa c’è di vero?

Al momento, né Jimmy e né tantomeno Marialaura hanno confermato o smentito il gossip. Una riflessione, però, è d’obbligo. Mentre la De Vitis sarebbe uscita da una storia con un imprenditore sessantenne, quindi single e felice, Ghione risulterebbe ancora fidanzato con Daria Baykalova, al suo fianco dopo la rottura dalla moglie Tania Paganoni, dalla quale ha avuto i due figli Gabriele e Federico.