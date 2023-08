Jimmy Ghione è finito nel mirino degli hater perché, qualche giorno fa, ha condiviso con i fan un importante traguardo del figlio. L’inviato di Striscia la Notizia, stanco delle critiche, ha replicato a tono.

Gabriele, figlio di Jimmy Ghione, andrà a vivere negli Stati Uniti perché ha vinto una borsa di studio presso la Business School della University Southern California. Ad annunciare questo importante traguardo è stato l’inviato di Striscia la Notizia, ma non avrebbe mai immaginato che una notizia così bella potesse scatenare l’ira degli hater.

Con un video affidato ad Instagram, Jimmy ha replicato alle accuse che gli hater gli hanno rivolto per il grande traguardo del figlio. Ghione ha tuonato:

“Mio figlio ha raggiunto un traguardo: quello di andare in un’università americana. Ma voi non sapete quanti messaggi ho ricevuto, messaggi di odio: ‘Eh perché tuo figlio è raccomandato, basta pagare, chissà cosa avrà fatto’. Mio figlio ha studiato, al pomeriggio andava a fare sport e poi tornava a studiare, la sera al computer chattava con degli studenti americani alla USC dove lui adesso è entrato perché voleva imparare e si informava. Chiaro: non raccomandato, ma ha vinto una borsa di studio e ha scelto di andare all’estero quindi non è questione di raccomandazioni, di denari, ma voi continuate ad odiare. Siete invidiosi non solo nei miei confronti, ma io vedo tutto questo odio e vedete che quest’invidia vi logora. Tutti poi con i profili chiusi e quelli che ce l’hanno aperto mi hanno convinto ad andare a vedere un po’ queste facce e ho visto queste persone… Non è che c’erano dei premi Oscar non è che avete raggiunto chissà quale successo”.