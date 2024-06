Una volta, era molto più semplice identificare l’operatore di un numero telefonico perché ti bastava guardare il prefisso cellulare: se iniziava con il prefisso cellulare 360 si sapeva già a quale operatore poteva corrispondere.

Al giorno d’oggi è quasi impossibile risalire all’operatore basandosi solo sulle prime tre cifre del numero perché gli operatori hanno cambiato totalmente sistema. Inoltre, con l’introduzione della portabilità del numero, questo passaggio risulta molto più complicato.

Che c’è la portabilità di un numero?

La portabilità di un numero (Portability Number Mobile) è la capacità dell’utente di poter cambiare operatore telefonico senza dover cambiare numero. Avviene quindi un cambio di SIM Card, e quindi di compagnia telefonica, mantenendo uguale il numero di cellulare.

In questo modo è più semplice per gli utenti non dover più avvisare tutti i contatti in rubrica di aver cambiato numero.

Scoprire a quale operatore appartiene il numero di telefono è comunque un procedimento semplice e soprattutto gratuito che permette a tutti gli utenti di verificare a quale operatore corrisponde il numero che desiderano controllare.

Come controllare a quale operatore appartiene un numero di telefono?

Ci sono diversi metodi semplici che possono essere di aiuto nel caso in cui l’utente volesse controllare a quale operatore appartiene un numero.

Il metodo più diffuso è quello tramite chiamata attraverso la digitazione del codice 456 anteposto prima del numero che si vuole verificare. Seguendo le istruzioni della voce registrata è possibile sapere a quale operatore fa riferimento quel numero.

Un altro metodo molto utilizzato è quello via SMS inviando un messaggio di testo al 456 (Info numero di telefono). Altro metodo molto semplice e veloce da utilizzare è l’uso sul sito Web di Tellows.it. Accedendo alla pagina e inserendo il numero di telefono, è possibile raccogliere le informazioni relativo al gestore di quel numero di telefono.

Infine sono presenti anche nell’App Store di Apple e Android delle applicazioni in grado di riconoscere l’operatore telefonico del numero in questione.