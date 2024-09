Maria Rosaria Boccia dichiara: "Qualcuno sta ricattando Sangiuliano all'interno del ministero". Non ha tuttavia confermato la supposta relazione amorosa.

In un'intervista rilasciata a La Stampa, Maria Rosaria Boccia ha fatto delle dichiarazioni riguardanti la controversia che ha investito il ministro della Cultura, affermando che Sangiuliano sarebbe vittima di un ricatto interno al ministero. Boccia non ritratta le sue parole e sostiene che il minist...

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Maria Rosaria Boccia ha fatto delle dichiarazioni riguardanti la controversia che ha investito il ministro della Cultura, affermando che Sangiuliano sarebbe vittima di un ricatto interno al ministero. Boccia non ritratta le sue parole e sostiene che il ministro ha reso dichiarazioni false. In particolare, ha affermato di aver viaggiato con lui senza pagare.

Boccia ha parlato apertamente del caso Sangiuliano, affermando che il ministro era sotto pressione da parte di individui che cercavano favoritismi. Ha rilevato come non abbia mai effettuato viaggi brevi con il ministro, ma sempre in trasferte più lunghe.

L’intervista rilasciata da Boccia a La Stampa è intervenuta nel mezzo di una serie di accuse e rivendicazioni emerse nelle recenti settimane, che hanno trasformato l’intera vicenda in una questione sia politica che giudiziaria. Infatti, Angelo Bonelli ha presentato una denuncia contro il ministro.

Boccia ha poi condiviso la sua versione dei fatti riguardanti la questione con Sangiuliano: ha raccontato di essersi incontrati per la prima volta il 5 agosto, e di averlo successivamente accompagnato in qualità di consigliera per importanti eventi. Ha inoltre precisato che era a conoscenza del fatto che le sue trasferte erano a carico del ministero, come dimostrato dalle email ricevute dal capo segreteria.

Boccia conferma di avere ricevuto dati confidenziali riguardanti la disposizione del G7 a Pompei. “L’informazione inviata via email dal capo del parco archeologico di Pompei è stata postata da Dagospia, non da me. Infatti, la comunicazione è stata trasmessa anche a me perché Sangiuliano ha insistito che dovevo essere inclusa fra i destinatari. Nell’email c’erano due possibili itinerari per i ministri del G7 e ulteriori dettagli riguardanti l’evento”, ha spiegato.

Tuttavia, Boccia sostiene che il ministro ha propagato informazioni errate in merito ai viaggi. Sangiuliano ha evidenziato che Boccia viaggiava con la sua guardia del corpo, a cui lei ha risposto: “Ero sempre in compagnia del ministro, non in viaggi brevi ma in viaggi di lunga durata”. Tra questi spostamenti si è svolta anche un’ispezione preliminare per il G7: “Abbiamo condotto un’ispezione per il G7 e il ministro ne ha approfittato per oltrepassare alcune zone di scavo”.

Quando interrogata sulla sua relazione con Sangiuliano, così come specificato dal ministro in televisione, Boccia non conferma: “Dovresti chiedere a lui”, risponde all’intervistatore. “Ti senti tradita?”, chiede il reporter della Stampa. E Boccia risponde: “No, il tradimento si sperimenta solo da parte di persone a noi vicine, certamente la situazione avrebbe potuto essere gestita in modo più rispettoso”.