Un inizio emozionante per Mariangela

La storia di Mariangela, farmacista e professoressa della Basilicata, ha catturato l’attenzione del pubblico di Affari Tuoi. Dopo una pausa per dare spazio a Ballando con le stelle, il conduttore Stefano De Martino ha riacceso l’entusiasmo sul palco di Rai 1. La partecipazione di Mariangela è stata un momento atteso, non solo per il suo talento, ma anche per la sua storia personale, condivisa con il fidanzato, che ha emozionato tutti con il racconto del loro primo incontro.

La partita e i colpi di scena

La partita è iniziata con un colpo di sfortuna: Mariangela ha subito aperto un pacco da 75mila euro. Tuttavia, la sua abilità nel gioco è emersa quando ha cominciato a eliminare i pacchi blu, portando a casa un primo giro quasi perfetto. Questo momento di festa è stato esaltato da un ballo esilarante tra De Martino e il Lupo, regalando ai telespettatori un attimo di pura gioia. Ma la vera sfida è iniziata quando il Dottore ha offerto a Mariangela 41mila euro, una proposta che la concorrente ha deciso di rifiutare, fiduciosa di poter ottenere premi più alti.

La svolta inaspettata

La fortuna, però, ha preso una piega negativa. Mariangela ha iniziato a perdere i pacchi più significativi, dai 200mila ai 100mila euro, fino a trovarsi con un solo pacco da 75 euro e uno da 15mila. La tensione è aumentata quando, in un momento ironico, De Martino ha intonato un “Tanti auguri” per il fratello di Mariangela, rivelando poi che il pacco conteneva 300mila euro. La situazione si è fatta critica quando il Dottore ha offerto solo 6mila euro per sei tiri, ma Mariangela, incoraggiata dal fidanzato, ha deciso di continuare a giocare.

Il finale sorprendente

Nonostante le difficoltà, Mariangela ha continuato a eliminare pacchi blu, ma la fortuna ha voltato le spalle quando ha aperto il pacco da 50mila euro, l’ultimo premio alto rimasto. Alla fine, si è trovata a scegliere tra un pacco da 75 euro e uno da 15mila. In un tentativo di influenzare il Dottore, De Martino ha orchestrato un momento romantico, ricreando l’atmosfera del loro primo incontro. Questo gesto ha portato fortuna: nel pacco di Mariangela c’erano 15mila euro, sufficienti per realizzare il sogno di un viaggio alle Maldive con Francesco.