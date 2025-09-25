A Mariglianella, il 17enne è stato ritrovato senza vita in un cantiere; gli inquirenti stanno ricostruendo le circostanze della morte.

Un dramma ha scosso la comunità di Mariglianella: un ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita in un cantiere abbandonato, a poche ore dalla sua scomparsa. La notizia, confermata dalle autorità locali, ha lasciato amici, compagni di scuola e familiari nello sconforto.

Mariglianella, 17enne scomparso trovato morto

Un drammatico episodio ha sconvolto Mariglianella, in provincia di Napoli: Daniele Ponzo, un giovane di 17 anni, è stato ritrovato privo di vita nella mattinata del 25 settembre all’interno di un cantiere abbandonato.

Il ragazzo era scomparso la sera precedente, intorno alle 19, dopo essersi allontanato da casa in bicicletta. I familiari, preoccupati per il suo mancato ritorno e per il cellulare spento, avevano subito lanciato appelli alla comunità e alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, nella speranza di rintracciarlo. La notizia della sua morte ha generato un forte cordoglio tra amici, compagni di scuola e cittadini.

Mariglianella, 17enne scomparso trovato morto: le prime ipotesi

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brusciano, che hanno confermato l’identità del ragazzo e avviato accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita. Secondo alcune fonti, non si esclude che si sia trattato di un gesto volontario, ma le indagini restano aperte per chiarire con precisione le circostanze della tragedia.

Il sindaco di Mariglianella, Arcangelo Russo, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale, sottolineando la ferita profonda che la comunità ha subito.