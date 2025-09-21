Tragedia del sabato sera, morte due ragazze giovanissime travolte da un’auto a Brivio, in provincia di Lecco. Illesa una terza ragazza.

Tragedia del sabato sera: morte due ragazze di 20 e 21 anni travolte da un veicolo

Doveva essere un sabato sera spensierato tra amiche, invece si è trasformato in una tragedia.

Due ragazze, di 20 e 21 anni, sono morte travolte da un’auto a Brivio, in provincia di Lecco. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 22.00 in via per Airuno. Le ragazze stavano camminando a bordo strada quando una vettura, guidata da un ragazzo di 30 anni, le ha investite e uccise sul colpo. A nulla è infatti servito l’intervento dei soccorsi. I Carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Tragedia del sabato sera, morto due ragazze di 20 e 21 anni: illesa l’amica

Insieme alle due ragazze travolte da un’auto ieri sera a Brivio, e morte sul colpo, c’era anche una terza ragazza, di 20 anni che è riuscita a scampare alla tragedia. La giovane, anche se rimasta illesa, è stata comunque affidata alle cure dei soccorritori. Secondo le prime ricostruzioni, le tre ragazze avevano appena parcheggiato vicino a una palestra e si stavano dirigendo a piedi a una festa di paese.