Mario Serpa è tornato a lanciare frecciatine all’ex fidanzato Claudio Sona. I due si sono lasciati da tempo immemore, ma a quanto pare l’ex corteggiatore ha ancora il dente avvelenato.

Mario Serpa, frecciatina all’ex Claudio Sona

Anche se il primo trono gay di Uomini e Donne risale a tanti anni fa, i due protagonisti principali continuano a far parlare di loro. L’ex corteggiatore nonché scelta di Claudio Sona, ossia Mario Serpa, è tornato a lanciare frecciatine all’ex compagno. Questa volta, però, ha tirato in ballo l’attuale fidanzato dell’ex tronista, Nicholas Cornia.

Mario Serpa tira in ballo Nicholas Cornia

Tramite il suo profilo TikTok, Mario ha condiviso un video che immortala uno screen da Instagram in cui si vede che il fidanzato di Claudio Sona, Nicholas Cornia, ha iniziato a seguirlo. A didascalia, l’ex corteggiatore ha scritto:

“Il fidanzato del mio ex ha iniziato a seguirmi. Cosa voleva? A: Avevano litigato, B: voleva dei consigli“.

I fan di Claudio Sona contro Mario

Mentre Claudio Sona ha preferito non replicare, i suoi fan si sono scagliati contro Mario Serpa. In molti, infatti, hanno fatto notare che lo screen condiviso dall’ex corteggiatore non è recente. Sembra che risalirebbe ad almeno un anno fa, visto che da mesi Nicholas Cornia ha cambiato la sua immagine del profilo. A riprova di ciò, oggi non c’è traccia del ‘segui’ di Nicholas.