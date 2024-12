Quest’edizione del programma si è rivelata ricca di sorprese, momenti inattesi e un alto livello di preparazione tra i vip in gara.

Striscia e il ritorno di Mariotto a Ballando: parolaccia catturata nel backstage?

Recentemente, l’attenzione si è concentrata sul caso Mariotto, rientrato ieri tra i giudici accanto a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith.

Federica Nargi, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Tommaso Marini, Anna Lou Castoldi, Francesco Paolantoni e Federica Pellegrini sono le celebrità ancora in gara. La Pellegrini, al centro di diverse vicissitudini, è stata inizialmente affiancata dal coach Angelo Madonia, poi allontanato per divergenze professionali legate alla sua relazione con l’ex concorrente Sonia Bruganelli. In seguito, Samuel Peron l’ha sostituito ma si è infortunato poco prima della diretta. È subentrato quindi Pasquale La Rocca, anch’egli costretto al forfait a causa di un infortunio della sua partner, Nina Zilli.

Parolaccia nel backstage? Mariotto e il ritorno a Ballando secondo Striscia

Guillermo Mariotto ha fatto ritorno nello show, dichiarando di essersi assentato per motivi di lavoro e poi per problemi di salute. La conduttrice Milly Carlucci ha discusso la sua reintegrazione con i vertici Rai, sostenendo lo stilista con fermezza. Il rientro di Mariotto è avvenuto in occasione della semifinale, dove ha colto l’occasione per scusarsi con il pubblico.

Il giudice era stato protagonista di una misteriosa uscita di scena durante una puntata, giustificata successivamente da un’emergenza legata alla maison Gattinoni. Un altro episodio discusso riguarda un video in cui Mariotto, rialzandosi tra i ballerini, avrebbe sfiorato accidentalmente un danzatore. Carlucci e Selvaggia Lucarelli hanno definito l’episodio come un gesto involontario, difendendo lo stilista.

Mariotto ritorna a Ballando, l’ipotesi di Striscia e la polemica nel backstage

